ارتفعت مدفوعات الفائدة السنوية على الديون الحكومية للولايات المتحدة، إلى أكثر من تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر 2023، أو ما يعادل تقريبا 16% من حجم الموازنة الفيدرالية للعام المالي 2022.



ووفقا لتحليل أجرته وكالة «بلومبيرغ»، واستند إلى بيانات من وزارة الخزانة الأميركية، فإن حجم مدفوعات فوائد الديون تضاعف خلال التسعة عشر شهرا الماضية.



وذكرت الوكالة أن هذا الاتجاه ساعد في زيادة العائد على السندات الحكومية، وهدد بعودة ما يسمى بـ «حراسة السندات»، ودفع وكالة «فيتش» إلى خفض تصنيف ديون الحكومة الأميركية في أغسطس.



وكتب محللو «بلومبرغ إنتليجنس»، في مذكرة بحثية: «إلى جانب العجز الذي يزيد على تريليوني دولار في المستقبل المنظور، فإن استحقاقات السداد المتزايدة بعد تسارع إصدارات الدين اعتبارا من مارس 2020 ستحتاج أيضا إلى إعادة التمويل».