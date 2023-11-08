الدوحة ـ فريد عبدالباقي



اقترب المدرب البرتغالي برونو ميغيل من مغادرة السد القطري، عقب الخسارة أمام الفيصلي الأردني 0-2، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليتوقف رصيد السد عند 4 نقاط استمر بها في المركز الثالث، بينما حقق الفيصلي انتصاره القاري الأول في تاريخه وحصد 3 نقاط، فيما حافظ الشارقة الإماراتي على صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط رغم تعادله أمام مضيفه ناساف كارشي الأوزبكي 1-1 في مباراة مثيرة، أكملها الشارقة بـ10 لاعبين بعد طرد حارسه عادل الحوسني الذي تألق وصد ركلة جزاء في الدقيقة (8) من الشوط الأول، ليصل ناساف إلى النقطة السابعة.



وطالبت جماهير السد مبكرا بالتغيير الذي يبدو أنه سيكون واقعا، لاسيما أن ميغيل لم يضف أي جديد منذ توليه المهمة خلفا للإسباني خوانما ليو الذي عاد إلى ناديه السابق مانشستر سيتي، كمدرب مساعد لمواطنه بيب غوارديولا، في الوقت الذي اقترب فيه البرتغالي أبيل فرناندو فيريرا من خلافه مواطنه برونو ميغيل.



إلى ذلك، تلقى المدرب البرتغالي لمنتخب قطر كارلوس كيروش، عرضا لتدريب نادي الزمالك المصري خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وذلك بعد قرار إدارة النادي المصري برئاسة حسين لبيب بالاستغناء عنه عقب تدهور نتائج الزمالك مطلع هذا الموسم.



وتشير المصادر إلى أن البرتغالي كيروش يرفض فكرة الرحيل عن منتخب قطر من أجل تدريب نادي الزمالك، لاسيما أنه يستعد لقيادة «العنابي» في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، أمام منتخب «أفغانستان» الخميس 16 الجاري، وذلك في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الكويت والهند، حيث تقام مباراة «العنابي» وأفغانستان في الـ5:45 مساء، بالإضافة إلى خوض بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم والتي ستقام في الدوحة خلال الفترة 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبلين.