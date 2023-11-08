تعرضت قاعدة عسكرية في مطار أربيل في شمال العراق، تضم قوات أميركية ضمن قوات التحالف الدولي لمكافحة التنظيمات المتطرفة، إلى هجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيرة، تم إحباطهما، كما أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.



وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لوكالة فرانس برس إن الهجومين «لم يسفرا عن إصابات أو أضرار في المنشآت، بحسب آخر المعلومات».



وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في بيان إن «ثلاث طائرات مسيرة هاجمت قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في توقيتين منفصلين».



وأضاف الجهاز «هاجمت طائرتان مسيرتان القاعدة العسكرية للتحالف الدولي في مطار أربيل الدولي، وتم إسقاطهما فيما كانتا في السماء».



وتابع البيان أن هجوما آخر وقع في نفس المنطقة، مضيفا أن «الطائرة المسيرة» التي نفذته «تحطمت غير منفجرة».



وفي وقت لاحق، تبنت جماعة تطلق على نفسها «المقاومة الاسلامية في العراق» في بيان نشر عبر قنوات تليغرام تابعة لفصائل مقربة من إيران هجوما «بطائرات مسيرة» على القاعدة التي تضم قوات أجنبية في مطار أربيل. وكانت هذه المجموعة نفسها قد تبنت هجمات سابقة مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة.



هذا، وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية «الپنتاغون» الجنرال بات رايدر بأن القوات الأميركية في العراق وسورية تعرضت لـ38 هجوما بصواريخ ومسيرات منذ منتصف أكتوبر الفائت، ما أدى إلى إصابة 45 جنديا أميركيا.