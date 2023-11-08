أعلن رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا استقالته إثر فضيحة فساد تتعلق بعقود في مجال الطاقة أدت الى توجيه التهم لأحد وزرائه ومدير مكتبه.



وقال كوستا خلال مؤتمر صحافي «قدمت استقالتي إلى رئيس الجمهورية» مارسيلو ريبيلو دي سوزا الذي قبلها.



وأضاف كوستا، احد الاشتراكيين القلائل جدا على رأس حكومة أوروبية «المستقبل سيعتمد على قرارات الرئيس».



وتتعلق القضية، بحسب النيابة، بشبهات «اختلاس وفساد من جانب حاملي مناصب سياسية واستغلال النفوذ» في إطار منح تراخيص لاستكشاف الليثيوم وإنتاج الهيدروجين.



من جهته، قال المدعي العام في بيان إنه خلال التحقيق «ذكر المشتبه بهم اسم رئيس الوزراء وسلطته».



وأضاف ان هناك شبهات بأنه تدخل شخصيا «لحلحة اجراءات» في إطار هذه القضية وسيكون أنطونيو كوستا «موضع تحقيق مستقل».



وفي كلمته امام الصحافيين، قال كوستا إنه «فوجئ» بفتح هذا التحقيق.



وتم دهم المقر الرسمي لرئيس الوزراء وعدة منازل ووزارات ومكاتب محاماة.



ونظرا للعناصر التي جمعها المحققون و«لخطر الهروب ومواصلة النشاط الاجرامي»، أصدر القضاء «مذكرات توقيف» بحق مدير مكتب كوستا ورئيس بلدية سينيس واثنين من المسؤولين الإداريين في احدى شركات الطاقة.



كما تم توجيه التهم الى وزير البنى التحتية البرتغالي جواو غالامبا وكذلك رئيس مجلس إدارة الوكالة البرتغالية لحماية البيئة.