أعلن الجيش الروسي أنه أسقط 17 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وفوق شبه جزية القرم التي تستهدف بانتظام بهذا النوع من الهجمات وسبق أن تعرضت لقصف صاروخي السبت الماضي.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «الدفاعات الجوية دمرت تسع مسيرات واعترضت ثماني مسيرات أخرى»، مؤكدة أنها أحبطت محاولة «هجوم إرهابي».



وسقط حطام على بلدتين على الأقل قريبتين من سيفاستوبول، حسبما أفاد حاكم المدينة ميخائيل رازفويايف عبر تليغرام.



وأشار إلى أن هذا الحطام سقط على سطح منزل في أندريفكا، مما تسبب في «حريق صغير»، وفي فناء في أورلوفكا، مما أدى إلى إصابة رجل على الاقل.



في المقابل، أعلنت أوكرانيا أنها تتوقع هجوما روسيا ثالثا على مدينة أفدييفكا خلال بضعة أسابيع، بعدما شنت موسكو في منتصف أكتوبر الماضي هجوما واسع النطاق بهدف الاستيلاء على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.



وقال رئيس بلدية أفدييفكا فيتالي باراباش «ستكون هناك بالتأكيد موجة ثالثة. يعيد العدو تجميع صفوفه بعد الموجة الثانية من الهجمات غير الناجحة. إنه بصدد إعادة بناء احتياطياته سواء من حيث المعدات أو الأفراد».



وأضاف في حديث مع قناة تلفزيونية أوكرانية «من المرجح جدا أن يكونوا مستعدين للموجة الثالثة، لكن الظروف الجوية لا تسمح لهم باستخدام المعدات».



وتقع مدينة أفدييفكا الصناعية في دونباس، وهي عمليا على خط المواجهة منذ ما قبل الغزو الروسي في فبراير 2022، إذ تحاول القوات الانفصالية بقيادة موسكو عبثا احتلالها منذ العام 2014.



وتقع البلدة على بعد 13 كيلومترا شمال دونيتسك، عاصمة«المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والخاضعة للسيطرة الروسية والتي أعلن بوتين ضمها.



شنت القوات الروسية هجوما على أفدييفكا في العاشر من أكتوبر الفائت، لكن محاولتها الأولى ألحقت بها خسائر فادحة.



ورغم الهجمات المستمرة، تؤكد القوات الأوكرانية أنها لاتزال صامدة.



ولايزال نحو 1600 شخص يقيمون في أفدييفكا التي كانت تضم نحو 30 ألف نسمة قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.



وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده نشرت أنظمة دفاع جوي جديدة زودها بها حلفاؤها الغربيون، تحسبا لموجة جديدة من الهجمات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة هذا الشتاء.



أدت الضربات المنهجية على نظام الطاقة في أوكرانيا إلى حرمان آلاف المنازل من التدفئة في الشتاء الماضي.



وقال زيلينسكي في رسالة نشرت على الإنترنت «تلقيت تأكيدا باستلام ذخيرة ومواد ومعدات».



وأضاف «تم وضع أنظمة ناسامس التي زودنا بها شركاؤنا في الخدمة. وهذا تعزيز في الوقت المناسب لدفاعنا المضاد للطائرات قبل الشتاء».



وتمتلك أوكرانيا بشكل خاص أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت أميركية الصنع وما يعادلها من طراز «سامب/تي» SAMP/T الفرنسي الايطالي وأنظمة «إيريس-تي» المضادة للطائرات ومدرعات مضادة للطائرات ألمانية الصنع من طراز «غيبارد».