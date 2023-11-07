القاهرة - كونا: حطت الطائرة الـ 15 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي بمطار العريش محملة بـ40 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية لإيصالها إلى الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.



وقال رئيس جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون في تصريح لـ (كونا) عقب وصول الطائرة إن هذه الشحنة هي الـ 15 على التوالي المقدمة من الكويت إلى الأشقاء في قطاع غزة، مبينا أن الشحنة تحتوي على مواد إغاثية متنوعة.



وأضاف العون الذي رافق شحنة المساعدات أن حمولة هذه الطائرة جهزتها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالاشتراك مع جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، موضحا أن المساعدات ستسلم إلى الهلال الأحمر المصري الذي سيقوم بدوره بتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح.



وذكر أن شحنة المساعدات تضم ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ومجموعة من الثلاجات كبيرة ومتوسطة الحجم وكشافات ضوئية تعمل أيضا بالطاقة الشمسية وذلك للتغلب على انقطاع الكهرباء الذي يلف القطاع بأكمله.



وأضاف أن الشحنة تشتمل كذلك على مواد غذائية متنوعة إضافة إلى مستلزمات طبية وأغطية ووسائد بالإضافة إلى ملابس.

وقد رافق الطائرة ممثلو جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي.



وبلغ حجم المساعدات الإنسانية الإغاثية الكويتية التي وصلت مطار العريش منذ بدء العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة وحتى اليوم 380 طنا شملت مواد غذائية ومستلزمات طبية ومعدات حفر وسيارات إسعاف وملابس متنوعة للأطفال والنساء والرجال وبطانيات بالإضافة إلى 16 سيارة إسعاف ومعدة للحفر (بلدوزر).



وتأتي المساعدات الإنسانية الكويتية إلى غزة انطلاقا من موقف الكويت التاريخي والثابت بدعم ونصرة القضية الفلسطينية وتنفيذا للأمر السامي من القيادة السياسية بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية.



ويشرف على الجسر الجوي وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والهيئات الخيرية الكويتية الأخرى.