أعلن وزير الزراعة والإصلاحي الزراعي السوري محمد حسان بأن سوريا أبرمت عقدا لاستيراد القمح من روسيا يغطي العام بكامله.



وقال حسان في تصريحات لوكالة «نوفوستي» الروسية، «إن سورية أبرمت عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح لصاح جمعية الحبوب السورية، وهي كمية ستكفي لإنتاج العام بكامله».



وأشار الوزير إلى أن عملية الاستيراد تسير بسلاسة، وقد وصلت بالفعل كمية كبيرة من القمح إلى الموانئ السورية، وتابع: «نحاول الآن توسيع التبادل التجاري بين البلدين».



وفي شهر يونيو الماضي أعلن الاتحاد العام للفلاحين، أن القمح المسوق هذا الموسم لا يلبي أكثر من 25% من الاحتياجات في مناطق سيطرة الحكومة.



وأكد رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد محمد الخليف، أن الكميات المسوقة من القمح خلال الموسم الحالي لن تتجاوز 800 ألف طن كحد أقصى، وفق ما نقلت صحيفة «الوطن» المقربة من الحكم.



وبين الخليف، أن حاجة البلاد من القمح سنويا بحدود 3 ملايين طن، ما يعني أن حكومة النظام ستكون بحاجة لاستيراد 2.2 مليون طن لسد الاحتياجات في مناطقها.