تعرضت قاعدة للجيش الأميركي في حقل «كونيكو» شمال دير الزور، لهجوم جديد عبر طائرات مسيرة أمس، وذلك ضمن سلسلة من عشرات الهجمات المماثلة تعرضت لها القواعد الأميركية في سورية والعراق منذ بدء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.



ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن مصادر محلية في المنطقة الشرقية أن المنطقة السكنية، أو ما يعرف ب «القرية الخضراء»، داخل قاعدة للجيش الأميركي في حقل «كونيكو» للغار الطبيعي، تعرضت مساء أمس لهجوم مجهول المصدر عبر طائرة مسيرة.



وأضافت المصادر، أن دوي انفجارات سمعت داخل القاعدة الأميركية، الأمر الذي استدعى تحريك القوات الأميركية سلاح الجو من طائرات حربية ومروحية في المنطقة بعد الهجوم.



في المقابل، تبنت ميليشيات تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان لها، الهجوم على حقل «كونيكو» بريف دير الزور.



وكانت قاعدة عسكرية في مطار أربيل في شمال العراق، تضم قوات أميركية ومن التحالف الدولي تعرضت إلى هجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيرة أمس تم اسقاطها، كما أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.



وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» لوكالة فرانس برس إن الهجومين «لم يسفرا عن إصابات أو أضرار في المنشآت، بحسب آخر المعلومات».



واعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في بيان إن «ثلاث طائرات مسيرة هاجمت قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في توقيتين منفصلين».



وقال مسؤول اميركي ان القواعد العسكرية في العراق وسرية تعرضت لـ 38 هجوما، دون التسبب بوقوع اصابات.