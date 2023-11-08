دارين العلي



أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزارة تلقت عددا من المبادرات الخاصة بإنشاء مشاريع طاقة شمسية بنظام المزود المستقل IPP حتى تتمكن من رفع قدرتها الإنتاجية من الكهرباء وتغطية النقص المتوقع خلال صيف العام 2026.



وأوضحت المصادر أن الوزارة تدرس حاليا 4 مبادرات تم تقديمها من شركات عالمية لاختيار الأنسب للتنفيذ.



ولفتت إلى ان الوزارة تدرس موضوع تنفيذ المشاريع وفق نظام المزود المستقل مع الجهات المعنية لتغطية الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بمثل هذه المشاريع التي تعتبر تجربة جديدة في الكويت.



وأوضحت أن الوزارة ستكون على علم بقيمة تعرفة شراء الكيلو واط من الشركات الراغبة في التنفيذ حتى يتسنى للقائمين على دراسة تلك المبادرات اختيار السعر الأقل كلفة مالية على الدولة.



وفي سياق آخر، قالت المصادر إن أعمال صيانة الوحدات في محطات القوى الكهربائية تستمر وفق الجدول الزمني المحدد، استعدادا لموسم الصيف. وتوقعت المصادر أن تنتهي أعمال الصيانة في مايو المقبل، تزامنا مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.