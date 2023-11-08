القاهرة - محمد صلاح



بشخصية «ليلى» تستكمل صبا مبارك أحداث مسلسل «عنبر 6» الذي بدأ عرض حلقات موسمه الثاني قبل أيام عبر شاشة منصة «شاهد» الإلكترونية، وكالموسم الأول من المسلسل تصدرت حلقات الموسم الجديد نسب المشاهدة عبر شاشة المنصة.



وكشفت صبا في تصريحات لها أن الخط الدرامي لشخصية «ليلى» بها مفاجآت كبيرة ومستمرة، فبعد الحريق القوي الذي انتهت به حلقات الموسم الأول جرى الكثير من التغييرات في الأحداث، فهناك شخصيات انتهت وأخرى استمرت وهناك أيضا شخصيات جديدة، فالقصص داخل السجون مستمرة ومثيرة.



وتؤكد صبا مبارك أن تجربة «عنبر 6» قوية وجريئة، وهي فخورة كثيرا بهذا المشروع، وتعد الجمهور بأن حلقات المسلسل هذا الموسم «قوية جدا» وهناك الكثير من المفاجآت غير المتوقعة ضمن الأحداث.