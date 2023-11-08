ثمّن وزير الشباب والرياضة الفلسطيني ورئيس جمعية الكشافة الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب دعوة الكويت لعقد هذا الاجتماع الطارئ، مشيدا بدورها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية التي تعتبرها قضيتها المركزية والاولى، فلا ننسى دورها بطرد اسرائيل من خلال الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مشيرا الى أن العدوان الإسرائيلي ما هو الا استكمال لحلقات المسلسل العدواني الذي بدأ عام 1948 الذي يرتكز على نفي وابادة فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا من الخريطة السياسية، لافتا الى استخدام الإرهاب والقوة لتفريغ فلسطين، وما حدث منذ 7 أكتوبر الى الان يعد آخر نسخة في عالم الاجرام غير المسبوق في التاريخ الإنساني. لذا، اطالب بأن تتخذ المنظمة الكشفية العالمية موقفا لطرد الكشافة الإسرائيلية وعلى أي منظمة تتعامل مع هذا الكيان الصهيوني ان تتوقف في التعامل معهم، ويشهد العالم ان 80% من الشهداء أطفال ونساء، بل هناك أسر كاملة تم شطبها من السجلات.



وذكر الرجوب أن هذا الاجتماع يدل على أن روح القومية العربية الانسانية مازالت موجودة وان العدوان الإسرائيلي لم يعد خطرا على فلسطين فقط، بل على أمتنا العربية مؤكدا اننا لن نستسلم ومستمرون في مقاومتنا للعدو حتى تحرير بلدنا وطرد الصهاينة.