الكندري: رصدنا وجود حشرات بكثرة في أماكن إعداد الطعام.. وضبط عمال من حملة المادة 20 يقومون بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية



حنان عبدالمعبود



قام مفتشو الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمنطقة حولي أمس، وعلى رأسهم مراقب التفتيش بمحافظة حولي محمد الكندري، بجولات تفتيشية على عدد من المطاعم والمنشآت الغذائية في منطقتي حولي والسالمية أسفرت عن تحرير 21 مخالفة و6 إغلاقات، حيث رافقت «الأنباء» فريق التفتيش خلال الجولات ورصدت أبرز المخالفات.



وقال مراقب التفتيش بمحافظة حولي في «الغذاء والتغذية» محمد الكندري: قمنا بإغلاق بعض المنشآت الغذائية لعدم الالتزام بقواعد اشتراطات النظافة أثناء العمل ووجود حشرات بكثرة، لافتا الى تحرير محضر ضبط بالمخالفات، كما ضبط 3 عمال إقامة مادة 20 يقومون بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية، وتم عمل محضر ضبط لكل عامل ومحضر ضبط لصاحب المنشأة، وتم ضبط عمال يمارسون تداول الأغذية دون الالتزام بقواعد واشتراطات النظافة الشخصية أثناء العمل مثل عدم تقليم الأظافر، وأحدهم يعاني من جروح وبثور في اليدين.



وأضاف الكندري: تم ضبط أغذية مغشوشة وعدم وجود بطاقة تعريف للمواد الغذائية، حيث يقوم المخالف بإزالة الثلج عن الدجاج المجمد وإعادة تجميده مرة أخرى، ولهذا يعتبر الدجاج واللحم المجمد من الأغذية مجهولة المصدر غير المعروفه حالتها، وتم تحرير محضر بالواقعة علما ان المخالفة تصل إلى 1000 دينار، والسقف الأدنى 500، كما تم تحرير محضر ضبط لإتلاف المواد الغذائية، مبينا ان هناك مخالفات تمثلت في قيام المخالف بفتح مخزن للمواد الغذائية دون ترخيص صحي صادر عن الهيئة وتعتبر من المخالفات التي لا يجوز فيها الصلح ويتم إرسالها الى النيابة العامة.



بدوره، قال مفتش الأغذية اسحق الصراف: نعرف أوقات الطهي بالمطاعم والفترات المحددة لهم، وهو الوقت الذي يجب أن نتواجد به، وعشوائيا نختار المطاعم ونبدأ بالتفتيش عليها، وللأسف فالمطعم الذي قمنا بالتفتيش عليه متخم بالمخالفات، فمثلا عجينة الشباتي يضعها جاهزة في «سطل» داخل البراد، وذلك بجوار خضراوات فاسدة وفي حالة عفن ظاهري، وبجانبهم خضراوات طازجة في حالة جيدة. وتابع الصراف: قمنا بفحص ظاهري للعمال ووجدنا أحدهم يعاني من قروح باليد، وهذا العامل قادم الى البلاد بفيزا عمل وسيحاسب صاحب الترخيص على إحضاره للعمل مباشرة دون إجراء أي فحوصات، وسوف يتم إجراء فحص له لمعرفة حالته الصحية، كما سنتخذ إجراءاتنا القانونية ونوقفه عن العمل.



وفي منطقة السالمية قامت الفرق بالتفتيش على عدد من المطاعم، وأوضح مراقب التفتيش محمد الكندري أنه سيتم غلق منشأتين غذائيتين بسبب عدم الالتزام باشتراطات النظافة أثناء العمل لوجود «صراصير» حية بكثرة داخل المطعم، وعلى المخالف التقدم بطلب فتح مؤقت لإزالة أسباب المخالفة دون ممارسة العمل لحين صدور قرار الفتح الدائم، حينما يقوم المفتشون بالكشف على المنشأة مرة أخرى، والتأكد من إزالة أسباب المخالفة.



وبين انه تم تحرير مخالفات للمنشأتين، حيث يقوم المخالفون بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية صادرة من الجهات المختصة، وهناك عمال يتداولون الأغذية وهم من حملة إقامة المادة 20 ودون وجود شهادة صحية، وتم عمل محضر ضبط لصاحب العمل لتشغيلهم، حيث بلغ عدد المخالفات بمنطقة السالمية 11 مخالفة، إضافة الى قراري إغلاق لمنشأتين، بالإضافة الى منشأتين أخريين وهما مطعمان يمارسان العمل دون الحصول على ترخيص صحي وهي مخالفات لا يجوز فيها الصلح.