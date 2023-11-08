برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، تنظم جمعية المهندسين الكويتية بالتعاون مع كلية الهندسة والبترول مؤتمر ومعرض «الصحة والسلامة والبيئة» يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 14 و15 نوفمبر الجاري في مبنى كلية الهندسة والبترول الشمالي بمدينة صباح السالم الجامعية في تمام الساعة 10 صباحا.



وعقدت اللجنة التنظيمية للمؤتمر بمقر الجمعية أمس اجتماعا موسعا في إطار استعداداتها بحضور رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية م.فيصل العتل ورؤساء اللجان الفرعية وعدد من أعضائها وأمين سر الجمعية م.فهد العتيبي والمدير العام م.وليد المطوع وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وقال رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية م.فيصل العتل بعد الاجتماع: سعدنا بالاطلاع على استعدادات اللجنة والتعرف على أي عقبات لتجاوزها، وأكدنا اعتزازنا بهذا العدد الكبير من المتطوعين والمتطوعات أبناء وبنات الجمعية الذين يعكسون حبهم لبلدهم ولمهنتهم.



وأضاف العتل أن المؤتمر مبادرة مهمة من مبادرات الجمعية في إطار تعاونها مع كلية الهندسة والبترول، لافتا الى أننا نعمل مع الجامعة في إطار مذكرات التعاون والتفاهم الموقعة بيننا وبين عدد من الكليات والأقسام في كلية الهندسة والبترول.



وزاد: يهدف المؤتمر إلى تعريف القائمين على قطاعات الصحة والسلامة والبيئة والعاملين فيها إلى أفضل الممارسات في المجال وكيفية المساهمة في تحقيق التنمية التي تنشدها الكويت، مضيفا أن تعاوننا وتوقيعنا لاتفاقية تعاون مع الجمعية الأميركية لمحترفي السلامة يساهم في تأهيل المزيد من الكوادر الكويتية في هذا المجال، مؤكدا ان المتطوعين والمتطوعات بالجمعية أخذوا على عاتقهم توفير كل السبل لإنجاح المؤتمر، موضحا أنهم يعملون في لجان المؤتمر مما يجعلنا أكثر إصرارا على المساهمة في خدمة الكويت من مختلف المواقع. ودعا طلبة الجامعة والمختصين في القطاعين العام والخاص والممارسين لأعمال الصحة والسلامة والبيئة إلى الاستفادة من الورش التدريبية التي يقدمها متخصصون من داخل الكويت وخارجها، متوجها بالشكر الى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي على رعاية المؤتمر وإلى مدير جامعة الكويت بالإنابة وعميد كلية الهندسة والمسؤولين في الجامعة على التعاون، مما سيوفر بيئة جاذبة تساهم في نجاح المؤتمر وتحقيقه للأهداف المرجوة.