نظمت إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين التابعة لعمادة شؤون الطلبة يوم التخضير بالتعاون مع فريق الأيادي الخضراء، بمقر سكن الطلاب والطالبات في كيفان.



وتضمن يوم التخضير عدة فعاليات، منها زيارة فريق التوعية الكويتي للطيور، ومحاضرة ألقاها فريق الأيادي الخضراء عن أهمية الحفاظ على البيئة والتخضير، إضافة إلى زراعة عدة أنواع من النباتات والزهور في حديقة السكن بمساعدة الفريق ومشرفي السكن.



وتحرص إدارة الإسكان الطلابي وشؤون الطلبة الوافدين على إقامة الأنشطة والفعاليات لطلبة السكن، وتعريفهم بالبيئة الكويتية وأهمية التعاون وتعزيز البرامج التوعوية في مختلف المجالات التي تصقل مهارات الطلبة.