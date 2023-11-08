استضافت الجامعة الأمريكية في الكويت مسابقة IEEEXtreme 17.0 لهذا العام، وهي مسابقة برمجة عالمية تتيح للطلاب فرصة إبراز مهاراتهم في البرمجة وتطوير حلول إبداعية خلال ماراثون برمجي استمر لمدة 24 ساعة.



وشاركت ثلاثة فرق تمثل الجامعة الأمريكية وكلية الكويت التقنية في المسابقة، حيث قدموا قدرات استثنائية في مجال البرمجة وحصل فريق الجامعة الأمريكية المعروف باسم «الجمل الذهبي» على المركز الأول، وكان أعضاء الفريق الفائز هم أنس دهشان وألكسندر موليان وعدنان كازي.



وقدم هذا الحدث فرصة رائعة للمشاركين لاختبار مهاراتهم في البرمجة، كما كانت منصة للتواصل وتبادل المعرفة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمحترفين، وتحرص الجامعة الأمريكية في الكويت على تعزيز ثقافة الابتكار والتعاون وتحقيق التميز الأكاديمي وتطوير مواهب طلابها وتحقيق آمالهم.



IEEEXtreme هي مسابقة عالمية يشارك فيها فرق مؤلفة من الطلبة الأعضاء في IEEE تحت إشراف معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين IEEE لحل مجموعة من المهام البرمجية خلال فترة زمنية محددة.