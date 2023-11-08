قام مكتب المدن الصحية التابع لوزارة الصحة بزيارة مدينة صباح السالم الجامعية امس لعمل التقييم الذاتي تمهيدا لاعتماد جامعة الكويت كمدينة جامعية صحية، بحضور مدير الجامعة بالإنابة أ.د.مشاري الحربي وممثل رئاسة مكتب المدن الصحية د.ليلى الفزيع في وزارة الصحة وأعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع أعضاء الفريق المشكل بناء على قرار مدير جامعة الكويت 1208 برئاسة القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د.مها السجاري.



وفي هذا الصدد، شكر أ.د.مشاري الحربي مكتب المدن الصحية واللجنة المشكلة في الجامعة على جهودهم المبذولة في سبيل تعزيز مفهوم المدينة الجامعية الصحية ومتابعة تطبيق المعايير المطلوبة في جامعة الكويت، مؤكدا أن جامعة الكويت حرصت على أن ترقى بيئة الحرم الجامعي لتكون صديقة للبيئة، ووضعت إستراتيجية مميزة لخلق بيئة تعليمية وصحية وتنموية نموذجية للحرم الجامعي.



وأشار الحربي الى انه تم الاطلاع على ما يتوافر في مدينة صباح السالم الجامعية من متطلبات الاستدامة والبيئة الصحية والخطط والسياسات التي نفذتها الجامعة تعزيزا لمفهوم الصحة الشامل مثل إدارة المياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات والتعامل مع التلوث، ونشر ثقافة التغذية الصحية والنشاط البدني، والالتزام بتنفيذ قوانين منع التدخين، وتعزيز الصحة النفسية والوقاية من الأمراض المعدية، وتطبيق برنامج الفحص الطبي وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض، والسلامة الجسدية والوقاية من الإصابات والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، إلى جانب المشاركة المجتمعية والاستدامة، والتعاون والشراكة بين القطاعات، وإنشاء مركز المعلومات، وتنمية المهارات.