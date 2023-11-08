أسامة دياب



نظم المركز الثقافي الصيني مساء امس الأول عرضا تقديميا عن الطب الصيني التقليدي مشفوعا بمشاهد توضيحية قدمه الفريق الطبي الصيني في الكويت من خلال 4 خبراء من الأطباء المتخصصين في الطب الصيني وأكد الملحق الثقافي في سفارة الصين الشعبية لدى البلاد ورئيس المركز الثقافي الصيني شيا جيانفنغ أن الصين والكويت شريكان استراتيجيان وتتمتعان بعلاقات تقليدية وودية منذ القدم، لافتا الى أن المركز الثقافي الصيني في الكويت هو الأول من نوعه الذي أنشأته الحكومة الصينية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز التبادلات الشعبية والتعاون بين البلدين.



وأشار - في تصريحات للصحافيين على هامش عرض تقديمي عن الطب الصيني التقليدي نظمه المركز الثقافي الصيني - الى حرص بلاده على تعزيز المزيد من علاقات التعاون مع الكويت في شتى المجالات، فضلا عن تنفيذ الاتفاقيات الثقافية والسياحية الموقعة بين الحكومتين، وبذل الجهود لبناء مجتمع صيني - عربي، مشيدا باهتمام بعض الكويتيين بالطب الصيني التقليدي، وبالثقافة الصينية. وكشف عن أن المركز بصدد البدء في عقد دورات تدريبية لتعلم الثقافة الصينية بما في ذلك تعلم اللغة، والكتابة اليدوية الصينية، والكونغو فو فنون الدفاع عن النفس، والندوات الأكاديمية. وتحدث عن تاريخ الطب الصيني التقليدي، لافتا الى انه موجود منذ آلاف السنين، تم دمجه في الحياة اليومية لأسلافهم لأجيال كأسلوب حياة، ويركز بشكل أساسي على تحقيق التوازن بين الجسم والعقل. وأشار الى وجود 4 أطباء صينيين يتمتعون بخبرة كبيرة في الطب الصيني التقليدي، طبقوا مهاراتهم الطبية في علاج المرضى الكويتيين على مدى السنوات الماضية، وقد تعافى العديد من المرضى من علاجهم. وأشار إلى أن الافتتاح الرسمي للمركز الثقافي الصيني سيكون خلال شهر بعد وصول باقي فريق العمل، موضحا انه «بعد الافتتاح الرسمي للمركز ستكون هناك سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، لتشجيع المزيد من الكويتيين على الذهاب إلى الصين واكتشافها». وأضاف «تركيزنا الأساسي ينصب على البدء في تدريس اللغة الصينية لجميع الأعمار»، لافتا إلى أنه ستكون هناك رسوم رمزية للراغبين في تعلم اللغة الصينية»، موضحا أنه يوجد حاليا في المركز عشرات الطلاب من جميع الأعمار.