ندى أبونصر



أقامت مجموعة المرأة الدولية في الكويت (IWG) فعالية لإدارة التوتر والهدوء لأعضائها وضيوفها.



في البداية، رحبت رئيسة مجموعة المرأة الدولية وزوجة سفير بلغاريـــــا، أنطونيـــا ديميتروفا، بالحضور، قائلة إنها تأمل أن يستفيد الجميع من دمج تقنيات إدارة التوتر الخاصة بالفعالية في حياتهم اليومية.



من جهتها، تحدثت منسقة العلاقات العامة في IWG، ليلى بولس، مدربة العلاج بالحقل الفكري Transurfing & TFT دارين جبارة عن طبيعة التوتر وأنواعه وأسبابه وأعطت أمثلة على علاماته وأعراضه.



بعد ذلك، شاركت دارين جبارة تقنيات معينة في النقر على TFT للمساعدة في الاسترخاء وتقليل القلق. وتم توجيه الأعضاء من خلال إجراءات محددة يمكن استخدامها بسهولة في أوقات التوتر والقلق.



كما تضمنت الفعالية عرض قدمه محمد الحسن الشريك المؤسس لشركة كافيين كوفي والحاصل على الحزام الأسود ومتخصص في ممارسة الفنون القتالية منذ عام 2000، تحدث فيه عن الفوائد الجسدية والنفسية لممارسة الرياضة.



كما عرض الحسن تقنيات التنفس الخاصة بالفنون القتالية والتي شارك فيها جميع الحضور. وقد حظيت الفعالية بتقدير كبير من جميع الحضور، حيث قال الكثيرون إن القلق والتوتر أصبحا جزءا رئيسيا من الحياة وأن إدارة التوتر ضرورة مطلقة.