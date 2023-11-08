أعمال تنفيذ المشروع في صبحان تستغرق نحو 24 شهراً وسيكون أحد معالم الكويت لاختصاصه واحتضانه القرآن الكريم والسنة النبوية

مساحة المشروع 27.200 متر مربع ومساحة المباني 28.085 متراً مربعاً ويتميز بالمساحات الخضراء والواجهات ذات الزخارف الإسلامية

عاطف رمضان



ذكرت مصادر لـ «الأنباء»، أن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مجمع الشيخ نواف الأحمد لطباعة المصحف الشريف الذي تنفذه وزارة الأشغال العامة تم تأجيل موعد عطاءات مناقصته إلى 12 نوفمبر 2023.



وأضافت المصادر أن هذا المشروع ضمن الخطة السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات التي ينفذها قطاع هندسة المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال العامة التي يتم طرحها خلال العام المالي 2022-2023.



ويهدف المشروع إلى إنشاء مبنى في منطقة صبحان يحتوي على مكاتب إدارية ومنطقة طباعة ومسجد وملعب ومواقف سيارات، وأعمال تنفيذ هذا المشروع ستستغرق 24 شهرا تقريبا.



وأشارت المصادر إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي تبلغ مساحته الكلية 27.200 متر مربع، ومساحة المباني 28.085 مترا مربعا، وأن المشروع سيكون أحد معالم الكويت لاختصاصه واحتضانه بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلوم القرآن وتراجم القرآن الكريم واهتمامه بها.



ويتميز المشروع بالمساحات الخضراء والواجهات ذات الخطوط والزخارف الإسلامية وإطلالة المكاتب الإدارية على الفناء الداخلي للمشروع.