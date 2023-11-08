حنان عبدالمعبود



أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في معهد دسمان للسكري طارق عبدالله العريان أن المعهد لا يألو جهدا في نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع، مشددا على أهمية الدور الذي يقوم به المعهد من خلال الحملات التوعوية.



جاء هذا عقب تدشين معهد دسمان للسكري لحملة توعوية في مدرسة الشامية المشتركة للبنات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث تواجدت العيادة المتنقلة الخاصة بالمعهد جنبا إلى جنب مع باص العلوم التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وقال العريان: «ان هذه الحملات تأتي مواكبة لباص العلوم بهدف إثراء الثقافة العلمية لدى الطلبة وتشجيعهم على الإقبال على العلوم والشغف».



وأشار إلى إجراء التحاليل والفحوصات وتقديم المشورة الطبية للمعلمات والطالبات والمتواجدين في المدرسة على متن العيادة المتنقلة الخاصة بالمعهد، بالإضافة لما قدمه طاقم باص العلوم من معلومات وفقرات شائقة.



كما أكد ان المعهد شارك من خلال العيادة المتنقلة المجهزة طبيا في إجراء الفحوصات الطبية الأساسية والوقائية مثل فحص السكر والعلامات الحيوية بالإضافة للعديد غيرها، وذلك إيمانا من المعهد بضرورة إجراء الفحص المبكر والتوعية بمرض السكري للإسهام بالوقاية من هذا المرض الذي يشكل عبئا كبيرا، وقدم الفريق الطبي المختص المشارك استشارات طبية مختلفة عن السكري ومضاعفاته، وأجاب عن استفسارات طرحت حول النواحي الصحية المتفرقة، بالإضافة لما تقدم، تم توزيع مطويات وكتيبات حول مواضيع حيوية تثقيفية كالطبق الصحي وكيفية الوقاية من السكري وأهمية النشاط البدني والعديد غيرها على الحضور.