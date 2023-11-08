عاطف رمضان



كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والبنية التحتية للقسائم السكنية في مدينة المطلاع والتي تشتمل على شبكات الطرق وصرف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه العذبة وأنظمة مكافحة الحريق وشبكات الري وخزانات الري والهاتف وأنظمة التحكم المروري والكاميرات ضمن 4 عقود بتكلفة 615 مليون دينار.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي انه تم مؤخرا الانتهاء من تنفيذ 113 مبنى حكوميا من أصل 118 مبنى، مشيرة إلى أن العمل جار لتسليمها للجهات ذات العلاقة تمهيدا لتشغيلها بالتزامن مع انتهاء المواطنين من بناء قسائمهم، وإنجاز 5 عقود للمباني العامة بتكلفة إجمالية 127 مليون دينار وجار العمل على إتمام إنجاز عقدين يشملان 5 مباني جديدة.



ولفتت إلى أن العمل جار لطرح مناقصتين لبناء 20 مبنى حكوميا، إضافة إلى مناقصتين لبناء مركز ضاحيتين يحتويان على 18 مبنى حكوميا في مدينة المطلاع السكنية، مبينة أنها تعد لطرح مناقصتين لمبان عامة بالضواحي السكنية، بالإضافة إلى مناقصتين لمركز ضاحية ومركز إطفاء.



وأعلنت المؤسسة انتهاءها من تنفيذ 28 عقد كهرباء بتكلفة 418 مليون دينار، معلنة تسليمها 4 محطات رئيسية جهد 400 ك.ف و36 محطة جهد 132 ك.ف في جميع الضواحي السكنية للمدينة، كما باشرت العمل في عقد تمديد كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط بالضواحي N2 وN3 وN4، متوقعة إيصال التيار الكهربائي لأول مجموعة من القسائم بالضواحي خلال الأشهر الـ 6 المقبلة.



وأضافت: تمت مباشرة العمل بعقد لتنفيذ 12 محطة كهرباء رئيسية جهد 132 ك.ف للضواحي غير السكنية ويجري العمل على تنفيذ محطتي كهرباء رئيسيتين جهد 400 ك.ف لتزويد المناطق غير السكنية بالتيار الكهربائي، كما انها ستطرح قريبا مناقصة كيبلات الكهرباء جهد 400 ك.ف للضواحي غير السكنية، كما يجري توقيع عقد كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط للضواحي N1 وN5 وN12، كما طرحت مناقصتين لكيبلات أرضية جهد132 ك.ف بالضواحي غير السكنية، و3 مناقصات أخرى لإنارة الطرق الرئيسية لـ 6 ضواح سكنية تقع بين الضاحيتين N6 وN11.



وذكرت انها تتابع من خلال فرق عملها استكمال المباني العامة وتشغيل التيار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.