عاطف رمضان



أعلن نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح عن صدور قرار رفع الأولوية التاريخية للتنازل عن البدائل السكنية المسلّمة فعليا للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية المقيدة بسجلات المؤسسة حتى تاريخ 2012/12/31 وما قبل.‎



وأضاف الرويح أن استقبال المواطنين سيكون من خلال المبنى الرئيسي والمراكز الخارجية التابعة لها: (مركز برج التحرير- مركز الجهراء - مركز القرين - مركز الأفنيوز)، خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 إلى 12:30، والفترة المسائية في المبنى الرئيسي من 4 إلى 7 مساء. وأكد أن المؤسسة تولي اهتماما بالمواطنين من خلال أفرعها والخدمات الإلكترونية التي تقدمها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق «سهل» الحكومي والحرص على ضرورة متابعة حسابات المؤسسة المعتمدة عبر برامج التواصل الاجتماعي للوصول إلى المعلومات من مصادرها الرسمية.