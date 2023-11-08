في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على تعزيز جهود الاستدامة والمحافظة على البيئة فضلا عن مستقبل الابتكار في مجال صناعة السيارات، تعاون البنك مع مركز بورشه الكويت في تنظيم حدث اختبار قيادة سيارة بورشه الجديدة «تايكان» الكهربائية على حلبة مدينة الكويت لرياضة السيارات. وقد تمت إقامة هذا الحدث الحصري لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية لدى البنك التجاري، وقد حظي عملاء البنك بتجربة جديدة وفريدة من نوعها، حيث كان لهم السبق في قيادة سيارة بورشه «تايكان» الكهربائية المتطورة على حلبة مدينة الكويت لرياضة السيارات، حيث يسعى البنك نحو تشجيع عملائه للتوجه لاستخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة. هذا، وقد قام فريق التسويق التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك بالترحيب بعملاء الخدمات المصرفية الشخصية الذين استمتعوا بقيادة سيارات بورشه الكهربائية الفارهة في تجربة فريدة من نوعها، حيث عبروا عن سعادتهم بحضور هذا الحدث وشكرهم وتقديرهم للبنك التجاري وبورشه الكويت.



والبنك التجاري الكويتي يحرص دائما على التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال الاستدامة البيئية والمجتمعية ويتجلى هذا من خلال رعايته للفعاليات المصممة لخدمة هذا التوجه.