أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب السنبلة للأطفال الشهري والمكافأة الطلابية الشهري، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: لافي فلاح مضحي العازمي، دلال فهد ناصر الدوسري، بدر مرزوق جمعان صعفاك العازمي، ناصر عبدالله سالم مفلح، محمود رضا رشاد محمد شندى، عبد اللطيف ضيدان مجزع الوقيت، انوشااتافير بهافاني شانكير، آلاء سيد ابراهيم خليل القلاف، محمد عبداللطيف شمس الدين، ناصر مبارك فالح العازمي.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الشهري للأطفال، فقد توج 7 رابحين، وهم: سند راشد محمد جمعة، صالح فيصل صالح العيدان، لولوة علي أحمد الكندري، نورة حسن شليويح العجمي، مريم محمد صالح الحصين، أروى علي جابر المري، صهيب نواف ضحوي الديحاني. كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكافأة الطلابية الشهري» لعملاء Bloom، وهم: بشاير عبدالحميـــد هجهـــوج الرشيدي، عبدالعزيز براك عبدالله الوطري، أحمد مبارك ضويحي الظفيري، نوف فهد فيحان العبدلي، لطيفة صالح عبدالله العطر.

وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.