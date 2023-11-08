أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن فوزه بمناقصة إدارة محفظة عقارية تابعة لبيت الزكاة الكويتي، ويعكس هذا الإنجاز المهم لإدارة أملاك الغير في البنك ريادتها في تقديم الخدمات العقارية المتكاملة والمتميزة لكافة العملاء، انطلاقا من التزامها بدورها الحيوي وبالاعتماد على خبراتها المتراكمة في إدارة وتطوير محافظ القطاع الحكومي وغيرها من المحافظ المختلفة.



وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة أملاك الغير في KIB، يوسف العجيل: إن هذه المحفظة العقارية التابعة لبيت الزكاة الكويتي، والتي سيقوم KIB بإدارتها، تشمل مجموعة من العقارات الاستثمارية والتجارية، وهي موزعة في مناطق مختلفة من الكويت، كما أنها تجسد ثقة بيت الزكاة المتجددة بالبنك، وذلك من خلال ترسية مناقصة إدارة المحفظة العقارية التابعة لهم عليه.



وأشاد العجيل بمستويات الخبرة والمهنية العالية التي يتمتع بها فريق إدارة أملاك الغير في البنك، وبسجله الحافل بالإنجازات والنجاحات على مدى السنوات الماضية، لافتا إلى أنه سيعمل على تطوير أصول تلك المحفظة وزيادة إيراداتها ودخلها السنوي، كما سيقوم بالعديد من المهام التي تشمل أعمال الصيانة، والإشراف على شركات الصيانة الخاصة بعقارات محفظة بيت الزكاة، إضافة إلى جذب عروض الأسعار من تلك الشركات، والتعاقد معها وصرف دفعاتها، ومتابعة القضايا المتعلقة بالعقارات والمستأجرين، والحرص على اضطلاع العملاء بكافة التفاصيل والمستجدات، عبر إعداد تقارير شهرية شاملة حول الإيرادات والمصروفات لكل عقار على حدة، وتقييم العقارات في نهاية كل سنة.