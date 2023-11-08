انطلاقا من مساعيه المتواصلة لمواكبة أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني، اختتم بنك الخليج ورشة عمل مكثفة، للقيادات العليا في الإدارة التنفيذية للبنك، بمشاركة 3 من الخبراء العالميين في هذا المجال.



وقالت مساعد مدير عام أمن المعلومات في بنك الخليج مي دشتي: يحرص بنك الخليج على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني سواء تلك المتعلقة بالهجمات والتهديدات السائدة أو وسائل الدفاع والتحصين المتاحة.



وأشارت إلى أن المعاملات المصرفية في بنك الخليج تتمتع بأعلى مستويات الأمن والحماية، وذلك بالتوازي مع الاستثمارات الكبيرة التي ضخها البنك في الحلول التكنولوجية الشاملة في رحلة التحول الرقمي التي تعد إحدى ركائز الاستراتيجية الخمسية 2025.



وأضافت: نسعى إلى مواكبة التحديات والتغييرات التي تطرأ في العالم الرقمي، من خلال التدريب المستمر واتباع أحدث وأفضل السياسات وبرامج الحماية، وذلك تأكيدا على التزامنا بتوفير بيئة عمل آمنة ومرنة في كافة التعاملات المصرفية.



وتابعت: في هذا الإطار نحرص على تنظيم دورات تدريبية وورش عمل دورية حول أمن المعلومات والأمن السيبراني، لتلبية احتياجات الموظفين في مختلف الإدارات، وكذلك لمسؤولي الإدارة التنفيذية.