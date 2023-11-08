نظمت شركة بهبهاني للسيارات، مركز بورشه الكويت، العلامة التجارية الرائدة في مجال السيارات، تجربة قيادة ممتعة لطرازات بورشه تايكان على مدار 3 أيام بالتعاون مع شركاء مصرفيين متميزين يتقدمهم البنك الأهلي الكويتي، البنك التجاري الكويتي وبنك بوبيان، وقد أضفت هذه الفعالية الاستثنائية معايير جديدة لتجربة القيادة المطلقة، وأسرت قلوب عشاق السيارات عموما ومحبي بورشه بشكل خاص.



وأتاحت هذه التجربة الغامرة فرصة فريدة للحاضرين للاستمتاع إلى أبعد الحدود بعالم السيارات الكهربائية، حيث استطاعوا التعرف على الهندسة المتطورة التي تجسدها سلسلة طرازات بورشه تايكان. وقد قام مركز بورشه الكويت بتوفير مجموعة متنوعة من طرازات بورشه تايكان كي يتمكن الحضور من تجربة أكثر من طراز والتعرف على خصائصه المتميزة عن قرب، وكان من بين هذه الطرازات: تايكان وتايكان 4 إس وتايكان كروس توريزمو.



وخلال هذه الفعالية، تمكن المشاركون من تجربة العديد من طرازات تايكان، والاستمتاع أيضا بقيادتها واكتشاف قدراتها المتميزة على الحلبة، مع أوضاع القيادة المختلفة لتايكان، والتي تتراوح بين «رينچ» و«نورمال» و«سبورت» و«سبورت بلس»، أتيح للحاضرين فرصة القيادة وتجربة مختلف الأوضاع على مدار 5 لفات للاستمتاع بأداء تايكان الفائق والمتفرد.



وبهذه المناسبة عبر هاني مرعي، المدير العام لمركز بورشه الكويت، عن حماسه لهذا التعاون قائلا: إن شراكتنا مع المؤسسات المصرفية البارزة تؤكد التزامنا بتوسيع آفاق تجارب قيادة بورشه. وفي مركز بورشه الكويت وشركة بهبهاني للسيارات، نحن ملتزمون بتزويد عملائنا وعشاق بورشه بفرصة اكتشاف القدرات الرائعة لسياراتنا. وفي هذا الحدث على وجه الخصوص، كان هدفنا هو أن نقدم للعملاء تجربة قيادة أول سيارة كهربائية في بورشه على الحلبة والتي تجمع بين براعة السيارات الرياضية وقدرات السيارات الكهربائية.



وبينما يرسخ مركز بورشه الكويت مكانته في مقدمة صناعة السيارات، فإن الفعاليات التي يقيمها مثل تجربة قيادة التايكان هي دليل على التزامه المتواصل بتقديم أفضل المعايير في مجال الفخامة والأداء، كما انها فرصة للحاضرين لتجربة مجموعة مختلفة من طرازات بورشه شخصيا، بما في ذلك تايكان وتايكان 4 إس وتايكان كروس توريزمو، كي يتمكنوا من استكشاف أوضاع القيادة المختلفة والاستمتاع بالتسارع المثير الذي توفره سيارات بورشه العالية الأداء.