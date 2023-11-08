عبدالله قنيص



كلف رجال إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية «مكتب جليب الشويخ» بضبط وإحضار مواطن ووافد على خلفية اتهامهما من قبل 12 مواطنا، جميعهم تجاوزوا الـ 60 عاما بالنصب والاحتيال.



وحول التفاصيل الكاملة للقضية، قال مصدر أمني ان المبلغين ذكروا في إفادتهم في مخفر الجليب تلقيهم اتصالات هاتفية ابلغوا خلالها بربح جوائز في سحب أجروه وإبلاغهم بأن الهدايا سوف تصل إلى منازلهم دون أي مقابل.



وأضاف المبلغون أنه في نفس يوم الاتصال تأتي الهدايا ويطلب منهم المندوب التوقيع على إيصال يفيد بتسلم الهدايا، وأنهم فعلوا ذلك.



ومضوا بالقول: فوجئنا بوجود مطالبات مالية تتراوح ما بين 8 و10 آلاف دينار، ولدى الاستعلام عن تلك الديون تبين ان المندوبين وقعونا على ورقة تتضمن تسلمنا لأغراض عينية وأن المبلغ المدينين به قيمة الأغراض، وقدم المبلغون ما يفيد بأنهم أضحوا مدينين للشركة المتخصصة في بيع الأجهزة.



وتابع المصدر: استدعى رجال مباحث الجليب عددا من المندوبين حيث أفادوا بأنهم لا يعلمون أي شيء عن الأوراق التي يوقع العميل عليها وأنهم يتلقون أمرا بالتوجه إلى عنوان بعينه وتسليم العميل هدية والتوقيع على ورقة.



وذكر المصدر: بعمل مزيد من التحريات تبين ان الشركة مقرها منطقة جليب الشيوخ ويديرها مواطن ووافد ويقومان بعمليات نصب تستهدف كبار السن، لافتا إلى ان القائمين على الشركة ستشمل التحقيقات معهما في كيفية الحصول على بيانات المواطنين الذين تعرضوا للنصب وكذلك مدى صحة ادعاءات المبلغين بتعرضهم للنصب والاحتيال.