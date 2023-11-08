عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة



أحال رجال مباحث مبارك الكبير مواطنا من مواليد 1991 إلى النيابة العامة لتعاطي المواد المخدرة وإقراره بذلك.



وفي التفاصيل، فقد تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا بوجود جثة في ساحة ترابية في أبوفطيرة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ وتبين لهم ان البلاغ عن جثة غير دقيق وأن هناك شابا مغمى عليه، وتم تقديم الإسعافات له وتبين انه في حالة غير طبيعية ليتم اقتياده إلى رجال المباحث وبإخضاعه للتحقيق أقر بأنه تعاطى المواد المخدرة قبل ان يتعرض للإغماء وعثر إلى جواره على حقيبة بها آثار لمادة مخدرة، ولدى الاستعلام عنه تبين لرجال المباحث انه من أرباب السوابق في حقل المخدرات وسبق أن ضبط في حالة تعاطي مواد مخدرة.



من جهة أخرى، أحال رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء (مكتب مباحث الواحة) مواطنا إلى إدارة التنفيذ الجنائي على أن يتم التحقيق في 6 قضايا مسجلة بحقه. وقال مصدر أمني ان رجال المباحث وصلت إليهم معلومات عن تواجد مواطن مطلوب لحكم نهائي السجن 8 سنوات في منزل أحد أقاربه في منطقة الواحة، وعليه تم عمل كمين له ولدى خروجه فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه، ولدى الاستعلام عنه قبل الإحالة إلى إدارة التنفيذ تبين انه مطلوب لـ 6 قضايا جنائية، أبرزها السلب بالقوة والسرقة.