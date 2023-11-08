منصور السلطان



ضبط رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي فجر أمس شخصين يتعاطيان المواد المخدرة في مواقف إحدى المدارس بمنطقة غرب عبدالله المبارك وبحوزتهما حبوب مخدرة وسجائر حشيش وأدوات للتعاطي.



رجال دوريات إسناد عمليات مديرية أمن الأحمدي خلال تجولهم فجر أول من أمس في منطقة غرب عبدالله المبارك اشتبهوا بسيارة متوقفة في مواقف إحدى المدارس وبعد التوجه لها تمت مشاهدة شخصين يتعاطيان المواد المخدرة، فتم ضبطهما وبتفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على حبوب مخدرة وسجائر حشيش وأدوات للتعاطي،



وعليه تم اقتيادهما وإحالتهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.