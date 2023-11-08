مبارك التنيب



أحيلت جثة وافد من مواليد 1987 الى الادلة الجنائية وذلك بعد ان تم العثور عليه جثة هامدة اسفل بناية يقيم بها، فيما لم يعرف ما إذا كان الوافد ألقى بنفسه من شقته الواقعة بالطابق السابع في السالمية أم أن هناك من ألقى به من داخل الشقة.



وفي التفاصيل، فقد أبلغت عمليات وزارة الداخلية في الساعة السابعة من صباح يوم امس الثلاثاء بوجود جثة أسفل بناية في السالمية في قطعة 11 خلف محطة وقود، وعليها آثار دماء، وعلى الفور انتقل رجال الأمن والمباحث الجنائية إلى مكان الحادث، وبسؤال الحارس قال انه سمع صوت ارتطام بالارض وفوجئ بالوافد الذي يقيم داخل شقة بالبناية جثة هامدة.



وردا على سؤال آخر للحارس حول إذا ما كان شاهد أحدا يصعد إلى شقة الضحية، أجاب الحارس بالنفي.



وقال مصدر أمني لـ«الأنباء»: انتقل رجال الأمن والمباحث إلى الشقة التي يقيم فيها الضحية ليعثروا بداخلها على سلاح أبيض «سكين» وزجاج مكسور، مضيفا أنه تم إبلاغ وكيل النائب العام الذي أمر بتسجيل قضية شبهة جنائية، وتكليف المباحث بالتحري مع إحالة الجثة إلى الطب الشرعي للوقوف على ملابسات الوفاة، وإذا ما كان قد تعرض للطعن قبل أن يسقط من الأعلى.



كما قام رجال الأدلة الجنائية برفع كافة الأثار من داخل الشقة.