الجنود الإسرائيليون يشعرون بالخطر من كل اتجاه ونتنياهو: سنتولى «المسؤولية الأمنية الشاملة لفترة غير محددة في القطاع»



دخلت الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة مرحلة جديدة مع الارتفاع المطرد لعدد الضحايا، فيما توعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتولي «المسؤولية الأمنية» في القطاع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو انه لا وقف لإطلاق النار ولا سماح بدخول وقود إلى غزة بدون إطلاق سراح الرهائن. وأشار الى ان «مدينة غزة محاصرة وننفذ عمليات داخلها».

ورفض نتنياهو وقف إطلاق نار، في مقابلة مع قناة ABC News الأميركية: «لن يكون هناك وقف إطلاق نار ـ وقف إطلاق نار شامل ـ في غزة من دون إطلاق سراح رهائننا».

وفي تناقض مع وزير دفاعه أكد نتنياهو أن إسرائيل ستتولى «المسؤولية الأمنية الشاملة» في قطاع غزة لفترة غير محددة «بمجرد انتهاء القتال». وقال: «فيما يتعلــق بفترات التوقف التكتيكية القصيرة، ساعة هنا، وساعة هناك، فقد فعلنا ذلك من قبل».

بدوره، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن قواته باتت «في قلب مدينة غزة». وقال غالانت في مؤتمر صحافي بتل أبيب «سندمر حماس. قواتنا جاهزة على جميع الجبهات»، معتبرا أن «غزة هي أكبر قاعدة إرهابية تم بناؤها على الإطلاق».

في المقابل، قالت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» إن «مجاهدينا دمروا كليا أو جزئيا في 24 ساعة 15 آلية عسكرية على مشارف مخيم الشاطئ وبيت حانون».

وأضافت: «مجاهدونا دكوا بقذائف الهاون القوات المتوغلة، وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في محاور القتال».

وفي الاسبوع الثاني على بدء العملية البرية الموسعة، انخرط الجيش الإسرائيلي في قتال مباشر «وجها لوجه» مع مقاتلي حركة حماس وباقي الفصائل على أطراف مدينة غزة، في مواجهة عنيفة للغاية تؤشر إلى مرحلة قتال حضري شديد الخطورة، بحسب الجيش الإسرائيلي وخبراء.

واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن «المواجهة وجها لوجه» بدأت بالفعل، في الجزء الشمالي من مدينة غزة التي قال ان الجيش تمكن من تطويقها. وأكد هاغاري للصحافيين «نحن نتحدث عن معارك نرى فيها بعضنا البعض من مبنى إلى آخر». واستحال شمال مدينة غزة إلى أكوام من الركام على الأرض مع تدمير المباني الشاهقة، وتدمير الطرق التي مرت بها الجرافات العسكرية التي جرفت كل شيء. ويحتمي المشاة خلف مدرعات متمركزة، ليقوموا بتنفيذ عمليات توغل ويحظون بدعم مكثف من قوات المدفعية والقوات الجوية وأجهزة المخابرات، فيما تنشر كتائب القسام باستمرار تسجيلات مصورة لعناصرها الذين يخرون من باطن الارض حيث الانفاق المحصنة ليقوموا باستهداف وتدمير تلك الآليات واحيانا من «المسافة صفر».

وعلى الأرض، تحدث صحافي التلفزيون الإسرائيلي روي شارون الذي سمح له بمرافقة القوات الإسرائيلية عن «شعور بالخطر على نطاق 360 درجة» متحدثا عن «تقدم بطيء للغاية وعدواني جدا». ويقول الصحافي والمحلل الأمني الإسرائيلي آفي أيسخاروف لوكالة فرانس برس «هذا الوضع القتالي يعد الأكثر تطرفا، يمكن أن يصدر التهديد من كل نافذة، وباب ونفق، وكل مكان». وفي قطاع غزة، عند حماس، برز أسلوبان قتاليان: استخدام متكرر لنوع جديد من الصواريخ المضادة للدروع، سميت «ياسين 105»، نسبة للشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، بالإضافة إلى استخدام طائرات مسيرة هجومية محلية الصنع، مثل تلك المستخدمة في أوكرانيا، بحسب مقاطع ڤيديو نشرها الجناح العسكري للحركة. وفي شريط مصور، يظهر مقاتل فلسطيني يرتدي قميصا وسروال جينز، يخرج من حفرة في الأرض متسللا عبر الأشجار، ثم يرفع قاذفة الصواريخ على كتفه، ويطلق قذيفة «ياسين 105» على دبابة ميركافا على بعد عشرات الأمتار. ويؤكد الرائد الأميركي المتقاعد جون سبنسر، انه رغم الثقة بقدرات الجيش الاسرائيلي، لكنه أكثر «قلقا أكثر بشأن شبكة الأنفاق» الممتدة هناك. وفيما تحتدم المواجهات البرية مع المقاومة في الشمال، تواصل القوات الإسرائيلية ارتكاب المجازر في كل مكان، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة سقوط «عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بدير البلح وسط القطاع». واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي منازل مدنيين في الزيتون والصبرة شرق مدينة غزة. وسقط عدة «شهداء وجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي النصر بمدينة غزة». وتواصل الحرب تسجيل ارقام قياسية صادمة، اذ ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القطاع إلى 10328، من بينهم 4237 طفلا و2719 امرأة و631 مسنا إلى جانب إصابة أكثر من 25 ألفا آخرين بجروح مختلفة، بحسب الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.

وأضافت الوزارة ان أكثر من 2800 شخص في القطاع لايزالون تحت الأنقاض. وحذرت مصادر من انتشار «جثامين عشرات الشهداء في شوارع مدينة غزة في ظل تحذيرات من كارثة صحية».

أما وزارة الداخلية في غزة فقد أكدت نحو 900 ألف مواطن لايزالون موجودين في محافظتي غزة وشمال غزة. وأنه لم تصل اي مساعدات لأهلنا في محافظتي غزة وشمال غزة منذ بدء العدوان. واعتبرت في بيان أن ما يظهر للإعلام من مجازر إسرائيل وجرائمها لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الواقع. وقالت ان جميع المخابز في محافظتي غزة وشمال غزة توقفت عن العمل بسبب الاستهداف.

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها تعارض احتلالا جديدا طويل الأمد لغزة من جانب اسرائيل، وذلك بعدما تعهد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتولي الجيش الاسرائيلي المسؤولية الأمنية الشاملة للقطاع المحاصر بعد الحرب. وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتيل: «لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا اسرائيل تؤيد ذلك».

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تدعم أي إعادة توطين بشكل قسري للفلسطينيين خارج غزة «وهذا ليس أمرا مطروحا على الطاولة». في غضون ذلك، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه أمس إن الخدمات في قطاع غزة تقترب من «نقطة الانهيار» من دون إمدادات الوقود، مضيفا أنه لم تكن أي من شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع، وعددها 569 حتى الآن، تحمل وقودا.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن إسرائيل قصفت قطاع غزة بأكثر من 30 ألف طن من المتفجرات منذ بدء القتال في السابع من أكتوبر الماضي. وتواصل هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية في اطلاق التحذيرات والنداءات التي لا تلقى صدى، بضرورة وقف اطلاق النار حيث أكد كاظم أبو خلف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لقناة الجزيرة أن 70% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين. وهناك نحو 716 ألفا من النازحين في مقرات تابعة لـ«أونروا» في غزة. ودعا الى وقف إطلاق النار حتى نتمكن من حصر حجم الأضرار والاحتياجات الهائلة في غزة، نحتاج إلى وقف ممتد لإطلاق النار وساعات محددة لا تكفي لإيصال المساعدات.