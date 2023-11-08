رفعت الحكومة السورية، سعر ربطة الخبز غير المدعوم أكثر من 100%.



وقالت صحيفة الوطن، المقربة من السلطة، إن «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك» حددت سعر ربطة الخبز التمويني 1100 غرام للمستبعدين من الدعم الحكومي وبالكمية المخصصة لهم وفق البطاقة الإلكترونية بسعر 3000 ليرة سورية. وكان سعر ربطة الخبز غير المدعوم 1250 ليرة سورية، ما يعني أن الحكومة رفعت سعر المبيع بأكثر من 100%.



وخلال الأيام الماضية، وصل سعر ربطة الخبز أمام الأفران الحكومية أوقات الذروة وتوقف الأفران عن العمل إلى 5 آلاف ليرة، بينما تنخفض إلى 4 آلاف ليرة خارج تلك الأوقات. في حين يحتاج الشخص للانتظار ساعتين إلى 3 ساعات على الطابور للحصول على مخصصاته من الخبز بالسعر الرسمي.



وارتفع سعر ربطة الخبز السياحية الصغيرة إلى 5500 - 6000 ليرة سورية والكبيرة بين 9500 - 10000 ليرة سورية، في حين وصل سعر كيلو الصمون إلى 15-16 ألف ليرة سورية، وخبز النخالة إلى 4500 ليرة.



ويعزو أصحاب الأفران الخاصة سبب ارتفاع أسعار مخبوزاتهم إلى رفع سعر المازوت وارتفاع سعر الطحين.



وتشهد الأفران في دمشق ازدحاما شديدا في مشهد يعتقد البعض أنه ينذر بأزمة تلوح في الأفق، حيث تعمل الأفران بوتيرة بطيئة وتتوقف بين الحين والآخر خلال اليوم، مع تأكيد بعض المواطنين أن الخبز بات أسمر اللون، ما يشير إلى قلة القمح واستخدام النخالة.