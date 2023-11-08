بيروت - أحمد عز الدين



على بعد أمتار من الشريط الحدودي الشائك، احتشد آلاف المواطنين من مختلف القرى الجنوبية، ومن المناطق المجاورة قبل ظهر امس، لوداع الفتيات الثلاث ريماس، وتالين، وليان شور، وجدتهن سميرة أيوب، اللواتي قضين في غارة إسرائيلية مساء الاحد الماضي استهدفت سيارتهن.



موكب التشييع انطلق وسط حزن وغضب من مدينة بنت جبيل واخترق البلدات الحدودية وسط جموع الناس الذين احتشدوا على الطريق الذي سلكه موكب التشييع وصولا الى مسقط رأس الجدة في قرية بليدا بعد المرور في بلدة «عيترون» حيث ينتمي والد الفتيات الضحايا والموجود خارج لبنان وعاد مساء امس الأول لدفن بناته.



النائب علي فياض ألقى كلمة باسم «حزب الله» في التشييع قائلا، إن حماية المدنيين تشكل ركيزة أساسية في قواعد الاشتباك مع العدو الاسرائيلي، وأي عدوان يستهدف المدنيين اللبنانيين فان المقاومة لن تتساهل وسترد «الصاع صاعين».



وأضاف: نحن نخوض أشرف معركة في التاريخ النضالي ضد العدو الاسرائيلي وهذه المعركة هي معركة دفاع عن الأهل والأرض والسيادة والكيان وهي معركة مؤازرة لقطاع غزة.