

توصيات حول تأثير نسبة الخصر إلى الطول على الصحة



أوصت دراسة أجرتها كلية Bayes Business School واستمرت ثماني سنوات، بضرورة الحفاظ على نسبة محيط الخصر إلى نصف طول الشخص لضمان حياة صحية. ونصت الدراسة على أن خصر الشخص البالغ يجب أن يكون أقل من نصف طوله لتقليل المخاطر الصحية، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.



وأوضحت أنه في حين أن قياس مؤشر كتلة الجسم (BMI) مفيد، إلا أنه لا يأخذ في الاعتبار الوزن الزائد حول البطن والذي يطلق عليه علميا «السمنة المركزية». وتأتي هذه التوصيات الجديدة بعد أن دعا باحثون إلى قياس محيط الخصر مقسوما على الطول ليحل محل مؤشر كتلة الجسم في فحص الصحة العامة الأولية. ووجد البروفيسور بن ريكايزن ان أولئك الذين يسمحون ببوصة إضافية للتراكم حول الخصر معرضون لخطر اعتلال الصحة، في حين قد تؤدي السمنة إلى الموت المبكر.



ووجدت الدراسة أن ما يصل إلى 20 عاما من حياة الرجال يمكن أن تضيع بسبب الفشل في الحفاظ على محيط الخصر لديك، أما النساء فيخسرن نحو 10 سنوات من أعمارهن. وتشير أحدث التقديرات الخاصة بإنجلترا إلى أن 28% من البالغين يعانون من السمنة و36% يعانون من زيادة الوزن وهي مشكلة تكلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني.



وقال ريكايزن: «إنه من الإيجابي أن النتائج التي توصلنا إليها تتم التوصية بها الآن من قبل NICE، فمن المهم أن يحدد التقرير النهائي عدد سنوات الحياة التي يمكن أن يفقدها الناس بسبب عدم الحفاظ على الخصر».



المصدر: «medicalxpress»