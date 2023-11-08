

عبدالعزيز جاسم



يدشن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته في الثامنة مساء اليوم على ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة استعدادا لملاقاة المنتخب الهندي 16 الشهر الجاري ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2026.



وتضم المجموعة منتخبي أفغانستان الذي سيلتقي مع الأزرق 21 الجاري في مدينة الدمام السعودية، وقطر الذي سيواجه منتخبنا في مواجهتين متتاليتين يومي 21 و26 مارس المقبل.



ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالإضافة إلى تأهلها المباشر إلى نهائيات كأس آسيا، فيما يخوض أصحاب المركزين الثالث والرابع تصفيات أخرى من أجل التأهل إلى نهائيات كأس آسيا.



ومن المتوقع ألا تشهد تدريبات اليوم تحت قيادة المدرب البرتغالي روي بينتو أحمالا بدنية عالية لمعظم اللاعبين بسبب عودة لاعبي العربي أمس من البحرين بعد مشاركتهم في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي خسرها أمام الرفاع البحريني 1-2، وكذلك لاعبو الكويت الذين خاضوا أمس مواجهة مع أهلي حلب السوري في البطولة نفسها، حيث ستكون تدريباتهم معظمها استشفائية، على أن ينتظم جميع اللاعبين في معسكر داخلي حتى موعد مباراة الهند.