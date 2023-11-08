هادي العنزي



يستأنف الدوري العام لكرة السلة في نسخته الـ 61 مساء اليوم، بعد فترة توقف لمدة أسبوع للمشاركة في بطولة الخليج لـ «الثلاثيات»، وذلك بإقامة مباراتين، تجمع الأولى بين العربي والكويت في الـ 5 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، في ضاحية صباح السالم، وتتبعها على ذات الصالة في الـ 7:15 مساء مواجهة متكافئة بين التضامن والنصر. ويسعى «الأبيض» إلى تسجيل فوزه الثاني تواليا، بعدما تجاوز بطل الدوري الموسم الماضي نظيره التضامن في أولى مبارياته بالبطولة 92-41، فيما يأمل «الأخضر» تجاوز تعثره أمام القادسية 73-81، وعلى الورق يبدو «العميد» الأقرب للفوز ومواصلة سعيه نحو المحافظة على اللقب، فلديه المدرب الألماني بيتر شومرز الخبير في الدوري المحلي، وإمكانات الفرق المنافسة، وعدد غير محدود من اللاعبين المتميزين في مختلف المراكز، سواء المحليون منهم، أمثال أليكس الغيص، ومحمد وحمد عدنان، وتركي حمود، وعمران جوهر، وعبدالرحمن السهو، عزيز رمضان، ومصطفى الرفاعي، بالإضافة إلى المحترفين ماركوس جورجيوس هانت، وكادي لالان، ووالكر. وعلى الجهة الأخرى، يأمل المدرب الصربي ديغان كوميتش، الحصول على أفضل مردود من لاعبي «الأخضر» لمفاجأة الكويت، ولديه العديد من الأوراق الرابحة أمثال الدولي حسين الخباز، وعبدالله سالمين، وإبراهيم الشمري، والمحترفين كيندال داكس، جيلاي واشنطن، ومن شأن هؤلاء وبقية زملائهم، أن يشكلوا خطورة على «سلة» الكويت، والخروج بنتيجة إيجابية إذا ما أحسن ديغان توظيفهم، ووفقوا في أدائهم طوال المباراة خاصة في التصويب من خارج القوس.