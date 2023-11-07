عواصم - وكالات: أعلنت الولايات المتحدة أنها تعارض احتلالا جديدا طويل الأمد لغزة من جانب اسرائيل، وذلك بعدما تعهد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتولي الجيش الاسرائيلي المسؤولية الأمنية الشاملة للقطاع المحاصر بعد الحرب.



وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتيل: «لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا اسرائيل تؤيد ذلك».



وأضاف أن الولايات المتحدة لا تدعم أي إعادة توطين بشكل قسري للفلسطينيين خارج غزة «وهذا ليس أمرا مطروحا على الطاولة».



من جهته، قال نتنياهو في كلمة مسائية انه: لا وقف لإطلاق النار ولا سماح بدخول وقود إلى غزة بدون إطلاق سراح الرهائن.

وأشار الى ان: «مدينة غزة محاصرة وننفذ عمليات داخلها».



بدوره، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن قواته باتت «في قلب مدينة غزة».



وقال غالانت في مؤتمر صحافي بتل أبيب «سندمر حماس. قواتنا جاهزة على جميع الجبهات»، معتبرا أن «غزة هي أكبر قاعدة إرهابية تم بناؤها على الإطلاق».



في المقابل، قالت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» إن: «مجاهدينا دمروا كليا أو جزئيا في 24 ساعة 15 آلية عسكرية على مشارف مخيم الشاطئ وبيت حانون».



وأضافت: «مجاهدونا دكوا بقذائف الهاون القوات المتوغلة، وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في محاور القتال».