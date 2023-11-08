قالت النجمة الهوليودية تشارليز ثيرون، إنها ترى العالم بعيون أطفالها وتحصل على الإلهام منهم. وتقول النجمة الحاصلة على جائزة أوسكار والأم لابنتيها، جاكسون ذات الـ 11 عاما وأغسطس ذات



الـ 7 أعوام، إنها لم تعد تجد صعوبة في التعامل مع الصغار، بحسب ما نقلت عنها صحيفة «بيبول». ومنذ أن بدأت مشروع «تشارليز ثيرون للتوعية حول افريقيا» لدعم النشء في أفريقيا في الصراع ضد الإيدز عام 2007، بدأت ثيرون سيدة الأعمال الخيرية ترى العالم بمنظور آخر. لكن الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر بابنتيها، وقد مكن البقاء معهما طوال اليوم، بطلة فيلم «ماد ماكس» من فهم الأمور بشكل أعمق وأدق.



وتقول «هناك قوة حقيقية في البراءة التي يملكها الأطفال، ونحن نفتقد ذلك كلما تقدمنا في السن».