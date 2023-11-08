نشر التلسكوب الفضائي الأوروبي «إقليدس» أولى الصور التي التقطها للكون، ويبدو فيها سديم مبهر يشبه رأس حصان، ومجرات بعيدة لم يسبق أن شوهدت، وتتضمن «أدلة غير مباشرة» على وجود المادة المظلمة.



وانطلق «إقليدس» في يوليو الفائت بمهمة أولى من نوعها دوليا ترمي لكشف لغزين كونيين، هما: المادة المظلمة والطاقة المظلمة. وينجز التلسكوب مهمته من خلال رسم خريطة لثلث السماء الذي يضم ملياري مجرة، لإنشاء ما وصف بأنه الخريطة الثلاثية الأبعاد الأكثر دقة للكون. وأوضح المدير العلمي للمشروع رينيه لوريج، أن الصورة الأكثر «إثارة» من بين الصور الخمس التي كشف عنها هي صورة عنقود برشاوس، وهي مجموعة بعيدة تضم أكثر من ألف مجرة.