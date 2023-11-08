قدم فريق من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي مشروع قانون يهدف إلى الحد من سلطات المراقبة الشاملة التي يتمتع بها مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي)، قائلين إن التشريع الجديد يساعد في سد ثغرات تسمح لمسؤولين بالحصول على بيانات الأميركيين دون أمر قضائي.



ويأتي مشروع القانون بعد ما يزيد على 10 سنوات من النقاش حول سلطات المراقبة التي صدرت في 11 سبتمبر 2001، والتي تسمح لسلطات إنفاذ القانون المحلية بفحص كميات ضخمة من البيانات التي تجمعها أجهزة المخابرات الأميركية دون إذن قضائي.



وتشمل الإصلاحات في التشريع المقترح وضع قيود على فحص اتصالات الأميركيين دون إذن قضائي وحظر عمليات الفحص التي تتم سرا لأغراض مخابراتية.



وقال السيناتور رون وايدن، وهو ديموقراطي منتقد منذ فترة طويلة لنظام المراقبة الحكومي، في مؤتمر صحافي «نقدم مشروع قانون يحمي أمن الأمريكيين وحريتهم».



جاء ذلك بينما يصر مسؤولو السلطة التنفيذية منذ فترة طويلة على أن سلطة المراقبة، التي ينتهي أجلها في نهاية العام هي أداة حاسمة لمحاربة التجسس والإرهاب ويمارسون ضغوطا من أجل تمديدها.



وتعكس الإصلاحات التي تم تقديمها قلقا من ممارسة عمليات الفحص بدون إذن قضائي، والتي يسمح بها بموجب المادة 702 من قانون معني بجمع المعلومات المخابراتية داخل الولايات المتحدة.



واستشاط معارضو هذا القانون غضبا عندما كشف مكتب مدير المخابرات الوطنية في يوليو الماضي، أن (إف.بي.آي) أجرى على نحو لا مبرر له تحريات حول عضو في مجلس الشيوخ الأميركي واثنين من مسؤولي الدولة.



وقال أحد رعاة مشروع القانون، إن هذا النوع من الإجراءات ليس مجرد خطأ.



وقال السيناتور الجمهوري مايك لي للصحافيين «عندما يتطفل «إف.بي.آي» على الشعب الأميركي دون أمر قضائي فهذا ليس خطأ فادحا (فحسب)، بل إنه خرق للثقة وانتهاك للدستور».



ومن بين الرعاة الآخرين لمشروع القانون النائب الجمهوري وارن ديفيدسون والنائبة الديموقراطية زوي لوفجرين، بالإضافة إلى أكثر من 10 من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الآخرين.