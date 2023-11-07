عبدالعزيز جاسم



أعلن مدرب منتخبنا الوطني ‬⁩البرتغالي روي بينتو، عن قائمة الأزرق التي ستخوض مواجهتي الجولتين الأولى والثانية في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتي ضمت 26 لاعبا.



وضمت القائمة من نادي الكويت كلا من: عبد الرحمن كميل وفهد الهاجري ومحسن فلاح وأحمد الظفيري ومحمد دحام وأحمد الزنكي ورضا هاني وفيصل زايد وحمد القلاف، ومن العربي كلا من: بندر السلامة وسليمان عبدالغفور وحسن حمدان وعبدالله عمار وسلطان العنزي وبدر طارق وسلمان العوضي، ومن القادسية : خالد إبراهيم وعيد الرشيدي ومبارك الفنيني وعبد العزيز وادي، ومن كاظمة كلا من: حمد حربي وعقيل الهزيم، ومن السالمية: مهدي دشتي وعذبي شهاب وعبد الرحمن المجدلي من النصر ومحترف حتا الاماراتي شبيب الخالدي.



هذا، وصرّح مدير منتخب ⁧‫الكويت‬⁩ الوطني الأول لكرة القدم عبدالرحمن الموسى بأن تدريبات الأزرق ستنطلق الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء على ستاد الصداقة والسلام، مشيراً إلى أن المنتخب سينتظم في معسكر داخلی استعدادا للقاء الهند يوم 16 الجاري في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات قبل أن يغادر إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة منتخب افغانستان يوم 21 الجاري.

وتمنى الموسى أن يحقق الأزرق النتائج المرجوة في هاتين المباراتين، مطالبا الجماهير بمساندة اللاعبين ومؤازرتهم، خصوصا أنهم من العوامل الأساسية في إحراز هذه النتائج.