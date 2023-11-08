عبدالعزيز الفضلي

طلبت الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية مريم العنزي، من وكيلة التعليم العام بيانات شاغلي مجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية ومجموعة وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة .

وقالت العنزي في كتابها التي تلقت "الأنباء" نسخة منه :" يرجى التكرم بالاطلاع والتفضـل بالموافقة والإيعاز إلى جهــة الاختصـــاص لــــديكم نحـــــــو تزويـــــــــدنا بكشـــوف وإحصـائية

( نسخة ورقيـة + نسخة على CD تبين شاغلي مجموعـة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية ومجموعـة وظـائف الآداب والإعـلام والـفـنـون والعلاقات العامـة العاملين بالمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني مـن الكـويتيين وغير الكويتيين ) ، موضحا به مركز العمل للوظائف التالية :

* باحث اجتماعي

* باحث نفسي

* مصمم تقنيات

* مشرف تقنيات

أمين مكتبة

* منسق نشاط تربوي

* موجه خدمة اجتماعية

* موجه خدمة نفسية

* موجه نشاط تربوي

* موجه نشاط مكتبات

* موجه تقنيات تربوية

آملين أن يأخذ الموضوع صفة الأهمية والاستعجال.