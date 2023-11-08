عبدالعزيز الفضلي
طلبت الوكيلة المساعدة للتنمية التربوية مريم العنزي، من وكيلة التعليم العام بيانات شاغلي مجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية ومجموعة وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة .
وقالت العنزي في كتابها التي تلقت "الأنباء" نسخة منه :" يرجى التكرم بالاطلاع والتفضـل بالموافقة والإيعاز إلى جهــة الاختصـــاص لــــديكم نحـــــــو تزويـــــــــدنا بكشـــوف وإحصـائية
( نسخة ورقيـة + نسخة على CD تبين شاغلي مجموعـة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية ومجموعـة وظـائف الآداب والإعـلام والـفـنـون والعلاقات العامـة العاملين بالمناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني مـن الكـويتيين وغير الكويتيين ) ، موضحا به مركز العمل للوظائف التالية :
* باحث اجتماعي
* باحث نفسي
* مصمم تقنيات
* مشرف تقنيات
أمين مكتبة
* منسق نشاط تربوي
* موجه خدمة اجتماعية
* موجه خدمة نفسية
* موجه نشاط تربوي
* موجه نشاط مكتبات
* موجه تقنيات تربوية
آملين أن يأخذ الموضوع صفة الأهمية والاستعجال.