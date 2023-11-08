عبدالكريم العبدالله

دشن وزير الصحة د. احمد العوضي، الاحتفال باليوم العالمي للوقاية من الإشعاع والفيزياء الطبية بحضور وكيل وزارة الصحة د.عبد الرحمن المطيري، والوكيل المساعد للصحة العامة د. منذر الحساوي ومدير إدارة الوقاية من الاشعاع إلهام الفارس.

بدورها، كشفت رئيسة اختصاصيين الطب النووي ورئيس اللجنة المنظمة لليوم التوعوي للوقاية من الاشعاع والفيزياء الطبية د. حنان الدوسري، عن انطلاق الحساب الرسمي للإدارة على انستغرام تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للفيزياء الطبية والوقاية من الإشعاع

وأكدت الدوسري في تصريح صحفي على هامش الاحتفال حرص وزير الصحة د. أحمد العوضي وتشجيعه الدائم على إقامة مثل هذه الفعاليات العلمية التوعوية لإفادة العاملين والجمهور بهذا التخصص الهام، معربة عن امتنانها الشديد باستحسان العوضي جهود إدارة الوقاية من الإشعاع والكوادر الوطنية العاملة في هذا التخصص النادر، وتشديده على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في هذا المجال والاطلاع ما يستجد من قوانين و سياسات عالمية ذات الصلة.

ونوهت بحرص إدارة الوقاية من الإشعاع على مشاركة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للفيزياء الطبية في السابع من نوفمبر كل عام، تقديرا واحتراما للعالمة البولاندية ماري كوري الحاصلة على جائزتي نوبل للكيمياء لاكتشافها عنصري الراديوم والبولونيوم لتكون أول شخصية تحصل على جائزتي نوبل في مجالين مختلفين.

وأشارت الدوسري إلى إقامة معرضا توعويا على هامش الاحتفال بمقر ديوان وزارة الصحة، لافتة إلى أنه يقدم شرحا مفصلا للتعريف بالإدارة وأقسامها الأربعة وهي، قسم حماية البيئة من الاشعاع ويختص بأخذ عينات من التربة والماء والهواء للتأكد من خلو الهواء من التلوث، وقسم المعايرة وقياس التعرض الإشعاعي ويختص بقياس الجرعات الاشعاعية للموظفين العاملين في الاشعاع بصورة شهرية للتأكد من تعرض الموظف للحد الإشعاعي المسموح به عالميا، وقسم تراخيص وتفتيش الأشعة المؤينة ومهمته استخراج ترخيص جميع المنشآت الخاصة والعامة التي تعمل في الاشعاع وكذلك تراخيص العاملين في هذا المجال، وأخيرا قسم تراخيص وتفتيش الأشعة غير المؤينة وهو يختص بالحملات التفتيشية للتأكد من السلامة الاشعاعية وتطبيق جميع قوانين و أسس السلامة الاشعاعية وضبط الاجهزة والتأكد من أنها صالحة للاستخدام.

وأوضحت أن اليوم التوعوي هذا العام يشمل العديد من المستويات التوعوية، منها التوعية من الاشعاع وكيفية الحماية منه، والتوعية بأهمية تخصص الفيزياء الطبية والاشعاعية والنووية ومجالاتها، واهمية ادارة الوقاية من الاشعاع والخدمات التي تقدمها للعاملين في وزارة الصحة والمنشآت الصحية والصناعية والمصانع والمستشفيات الخاصة وغيرها.

ولفتت الدوسري إلى وجود نوعين من الاشعاع، الاشعاع الطبيعي ومصدره الكون من طعام وتربة وغيرهما، والاشعاع من صنع الانسان وهو المستخدم في المجال الطبي والصناعي ومجالات أخرى، أما الفيزياء الطبية فهي تضم العديد من الأنواع مثل فيزياء العلاج الإشعاعي، فيزياء الطب النووي، فيزياء الأشعة التشخيصية، فيزياء الرنين المغناطيسي، الفيزياء الصحية، فيزياء الموجات فوق الصوتية وغيرها.