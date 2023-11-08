أسامة أبو السعود

كشفت وزارة العدل عن إطلاق خدمة جديدة عبر التطبيق الحكومي "سهل" وذلك في خطواتها نحو استكمال عملية التحول الرقمي لتوفير الوقت و الجهد و تسهيل الاجراءات للجمهور.

واضافت ان الخدمات الجديدة التي اطلقتها الوزارة هي خدمة طلب صورة من حكم ابتدائي، حيث تتيح هذه الخدمة الحصول على صورة من حكم المحكمة الكلية بشكل فوري بعد دفع الرسوم، بالاضافة ايضاً الى خدمة اشعارات التوثيقات الشرعية التي يتم ارسالها عن طريق التطبيق من ضمن هذه الاشعارات هي إشعار توثيق عقد الزواج و إشعار توثيق عقد الطلاق وإشعار توثيق المراجعة الزوجية و آخرها هو إشعار توثيق المخالعة، بمجرد وصول الإشعار لمقدم الطلب يكون بإمكانه الحصول على آخر تحديث للحالة الاجتماعية من خلال طلب شهادة إعلام رسمي عبر تطبيق سهل، كما يبين الإشعار مكان استلام الاصل.