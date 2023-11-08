ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأربعاء، أن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في شهر أكتوبر الماضي بلغت 1013505 ركاب.

وقال المدير العام للادارة بالتكليف عماد الجلوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 11 في المئة وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 27 في المئة في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 10 في المئة خلال شهر أكتوبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في أكتوبر الماضي 447013 راكبا بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 566492 راكبا في حين بلغ إجمالي عدد ركاب الترانزيت 186359 راكبا بزيادة نسبتها 38 في المئة عن شهر أكتوبر من العام الماضي.

وبين أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر أكتوبر بلغ 11169 رحلة مقارنة مع 8807 في الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما على صعيد حركة الشحن الجوي ذكر الجلوي أن إجمالي حركة الشحن في شهر أكتوبر بلغت نحو 4ر19 مليون كيلوغرام في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 2ر15 مليون كيلوغرام بينما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 1ر4 مليون كيلوغرام.

وبين أن الوجهات الأكثر طلبا خلال الفترة نفسها كانت دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول وصبيحة والدوحة.