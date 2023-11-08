أقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام صباح الاربعاء ندوة بعنوان «الزلازل وماذا تعرف عنها» في مسرح قطاع الوقاية في ضاحية مبارك العبدالله الجابر «غرب مشرف».

وقد كانت الندوة بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد حيث حاضر بالندوة مدير برنامج دعم متخذي القرار لإدارة الأزمات في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.عبدالله العنزي وضابط الاتصال الوطني لإطار سنداي في قوة الإطفاء العام العقيد د. مشاري جابر الفرس حيث تم تناول عدد من الجوانب والدراسات العلمية الخاصة بالزلازل وما يتعلق بعلم الجيولوجيا. وحضر الندوة عدد من قياديي وضباط قوة الإطفاء العام والمهتمين بعلم الجيولوجيا والزلازل.