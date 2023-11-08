بدر الخرافي: إيرادات «زين السعودية» الفصلية تتخطى 2.5 مليار ريال.. الأعلى بتاريخها

الشركة تواصل النمو في الخدمات الرقمية وحلول قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس

ترقية الشركة لتصنيف «A» ضمن مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

سجلت شركة «زين» السعودية إيرادات قياسية عن فترة الربع الثالث من السنة المالية الجارية، إذ تخطت الإيرادات الفصلية 2.5 مليار ريال (673 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بإيرادات فترة الربع الثالث من العام الماضي.

وأعلنت الشركة أن أرباحها الفصلية قفزت بنسبة 234% لتصل إلى نحو 285 مليون ريال (76 مليون دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مبينة أن هذه النتائج الفصلية عكست المكاسب المحققة من صفقة بيع البنية التحتية للأبراج عن هذه الفترة، التي بلغت 139 مليون ريال (37 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام 2023، كجزء من إجمالي الأثر المالي للصفقة التي توقعت الشركة أن يبلغ 1.1 مليار ريال سعودي (293 مليون دولار) على امتداد مرحلة نقل ملكية الأبراج البالغة 18 شهرا.

وكشفت «زين السعودية» عن أن النتائج المالية القوية تعكس خطط نمو عملياتها، تحديدا في «قطاع الأعمال» الذي شهد إقبالا عاليا على الخدمات والحلول التي يقدمها في مجالات الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى النمو في إيرادات حلول وخدمات الجيل الخامس (5G)، إذ تسجل الشركة نموا تصاعديا في خدمات الأفراد، وارتفاعا في الطلب على خدمات منصة «ياقوت» الرقمية، وحلول التمويل المصغر لشركة «تمام للتمويل» ذراع «زين السعودية» في قطاع التكنولوجيا المالية.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة «زين ونائب رئيس مجلس إدارة شركة زين» السعودية بدر ناصر الخرافي «أظهرت النتائج المالية القوية التي تحققها شركة زين السعودية استمرار عملياتها في تحقيق نتائج قياسية على مستوى الإيرادات، إذ حققت الشركة أعلى إيرادات فصلية منذ تاريخ تأسيسها».

وأوضح الخرافي: «تبرز مؤشرات النمو لعمليات الشركة متانة الإستراتيجية التشغيلية والمالية، التي ترتكز على الفرص التي تقدمها مجالات الابتكار والاستثمارات الموجهة نحو تعظيم الأثر التقني والاقتصادي والاجتماعي، بشكل يعزز منظومة الشركة المتكاملة لخدمات الجيل الخامس (5G)، خصوصا في حلول وخدمات الـ B2B (قطاع الأعمال)».

وبين قائلا: «تحرص شركة زين السعودية على تطبيق الكفاءة التشغيلية والمالية، وتحقيق استدامة الابتكار والأثر الإيجابي الذي تحققه في المملكة لكافة عملائها وشركائها، إذ تحرص «زين» دوما على أن تكون من المؤسسات التي تساهم بشكل حقيقي في مسيرة التحول الرقمي الشامل وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030».

وأشار الخرافي إلى أن عمليات الشركة تواكب وتيرة الأعمال وفرص النمو المتزايدة على الخدمات والحلول الرقمية للأفراد وقطاع الأعمال، عن طريق دمج الابتكار بالاستدامة والاستثمار لتقديم أفضل التجارب الرقمية في قطاعات الاتصالات والتقنية المالية والترفيه الرقمي والحوسبة السحابية.

وتواصل شركة زين السعودية تعزيز المكتسبات الرقمية على مستوى المملكة، أبرزها السبق التقني الذي حققته بتدشين أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بالشراكة مع شركة البحر الأحمر الدولية، وتواصل الشركة أيضا تعزيز مساهماتها في توطين القطاع، من خلال عدد من الشراكات والتحالفات الإستراتيجية، أبرزها شراكتها مع شركة الرواد للأنظمة، الرائدة والمتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع الدوائر الإلكترونية، بهدف توطين المنتجات والخبرات المتخصصة في مجال إنترنت الأشياء.

تجدر الإشارة إلى أنه تمت ترقية تصنيف «زين السعودية» إلى تصنيف (A)، ضمن مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index)، وتعكس هذه الترقية أهمية المبادرات والبرامج التي نفذتها «زين السعودية» في إطار الحفاظ على البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الفاعلة لعملياتها التشغيلية والمالية والإدارية، أيضا تحرص الشركة على تعميم هذه الثقافة، من خلال مؤشرات أداء واضحة ضمن كل إداراتها وأقسامها وعلى جميع المستويات.