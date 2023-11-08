قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد صباح اليوم الأربعاء بزيارة الوكيل ضابط أول ناصر محمد ناصر من منتسبي قوة الإطفاء العام في المستشفى الأميري، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية قبل مغادرة الأخير لاستكمال رحلة علاجه خارج البلاد.

كما نقل له تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وتمنياته له بالشفاء العاجل.

وتمنى الفريق المكراد من الله الشفاء العاجل له، كما تقدم الفريق المكراد بالشكر والتقدير للطاقم والكادر الطبي المتابع للحالة في المستشفى الأميري.

ورافق الفريق المكراد خلال الزيارة كل من مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد محمد بدر إبراهيم ومدير إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري العميد بدر فالح سيف.