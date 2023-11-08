استقبل نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير في مكتبه اليوم وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة والنائب متعب الرثعان .



وجرى خلال اللقاء بحث القضايا التي أعلن النائب متعب الرثعان أنها ستكون محاور رئيسية في استجواب مستقبلي.



وأبدى وزير العدل خلال اللقاء استعدادا وتجاوبا كبيرين لحل هذه القضايا، سواء في وزارة العدل أو وزارة الدولة لشؤون الإسكان، كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية استمرار التعاون البناء والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق الإنجازات التي يطمح لها المواطنون.



حضر اللقاء من الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، فيما حضر من الجانب النيابي النائبان فارس العتيبي وسعود العصفور.